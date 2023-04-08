Украина и США готовят совместную программу в сфере энергетики

Об этом сообщили в министерстве энергетики.

"Украина стремится к более широкому использованию углеродно-нейтральных источников энергии. Именно поэтому мы намерены постепенно отказаться от угля в производстве электроэнергии, а также уменьшать потребление природного газа, полагаясь только на собственную добычу и производство биогаза", - сообщил замминистра энергетики Украины Ярослав Демченков .

Отмечается, что программа будет также предусматривать сотрудничество в развитии систем передачи электроэнергии и строительства в Украине малых модульных реакторов.