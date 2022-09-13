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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украина и США готовили совсем другое контрнаступление. Планы резко изменились, - The New York Times

Украина и США готовили совсем другое контрнаступление. Планы резко изменились, - The New York Times

13 сентября, 2022 вторник
19:43
война с Россией

Летом украинские и американские военные тестировали в форме игры широкомасштабное наступление на юге и поняли, что оно провалится

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники среди американских военных.

Работа началась вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ своим генералам, что он желает сделать резкий шаг, чтоб показать, что его страна может дать отпор российскому вторжению. По его приказу украинские военные разработали план широкого наступления на Юге, чтобы вернуть Херсон и отрезать Мариуполь от российских войск на востоке, — пишет газета.

Украинские генералы и американские чиновники считали, что столь широкомасштабная атака приведет к огромным потерям и не сможет быстро вернуть большие территории.

Критический момент этим летом произошел во время игры с представителями США и Украины, целью которой было проверить успех широкого наступления на Юге. Учения показали, что такое наступление не удастся.

Тогда, утверждают американские источники, эксперты предложили Зеленскому другой вариант.

"Мы видели тот факт, что россияне фактически передислоцировали много лучших сил на Юг, готовясь к другому контрнаступлению, которое начали украинцы, - сказал для NYT Колин Кал, руководитель политики Пентагона. - Поэтому у нас были основания полагать, что из-за постоянных моральных проблем и давления со стороны украинцев могут существовать очаги российской армии, которые несколько более хрупки, чем это кажется на бумаге".

Вместо одного большого наступления украинские военные предложили два. Первый, в Херсоне, скорее всего, нуждается в нескольких днях или неделях, прежде чем получить определяющие результаты из-за концентрации российских войск. Другой планировался под Харьковом.

Вместе Британия, Соединенные Штаты и Украина провели оценку нового плана, пытаясь еще раз разогнать его. На этот раз официальные лица из трех стран согласились, что это сработает и даст господину Зеленскому то, чего он хотел, - большую, явную победу, пишет The New York Times.

Не обнаружив значительную группировку вокруг Харькова, российские военные продемонстрировали некомпетентность и отсутствие надежных разведывательных данных. Их командование и контроль были уничтожены, и теперь у них проблемы с поставкой войск, что открывает для Украины новые возможности развития наступления в ближайшие недели, заявили официальные лица США.

Но, несмотря на это, официальные лица США и Украины говорят, что Юг является важнейшим театром войны.

"Херсон и Запорожье, вероятно, являются потенциальными целями, – сказал Майкл Кофман, директор по исследованиям России в научно-исследовательском институте обороны CNA. – Мы можем увидеть дальнейшие операции украинской армии для достижения там прорыва в будущем".

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