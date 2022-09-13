Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники среди американских военных.

Работа началась вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ своим генералам, что он желает сделать резкий шаг, чтоб показать, что его страна может дать отпор российскому вторжению. По его приказу украинские военные разработали план широкого наступления на Юге, чтобы вернуть Херсон и отрезать Мариуполь от российских войск на востоке, — пишет газета.

Украинские генералы и американские чиновники считали, что столь широкомасштабная атака приведет к огромным потерям и не сможет быстро вернуть большие территории.

Критический момент этим летом произошел во время игры с представителями США и Украины, целью которой было проверить успех широкого наступления на Юге. Учения показали, что такое наступление не удастся.

Тогда, утверждают американские источники, эксперты предложили Зеленскому другой вариант.