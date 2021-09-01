Украина и США договорились о линии защищенной связи

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

"Документ предусматривает наличие линии защищенной связи, обеспечивает стабильный специальный канал коммуникации между Украиной и США, демонстрирует сохранение и укрепление двустороннего доверия между Киевом и Вашингтоном", - говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины и таможенная и пограничная служба США заключили соглашение об использовании информации о тех, кто путешествует.

"Соответствующее техническое и программное обеспечение будет способствовать качественной проверке путешественников и выявления лиц с высоким риском причастности к террористическим угрозам или трансграничной преступности, а также идентификации международных преступников", - говорится в сообщении.

Достигнутые договоренности также устанавливают индивидуальные и организационные обязанности безопасности данных, обновления профилей рисков и создания новых профилей, обмен информацией, нормативное урегулирование информационных отношений.