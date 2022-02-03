Украина и Словакия договорились об увеличении мощностей для импорта газа
Оператор ГТС Украины и словацкий оператор Eustream as договорились об увеличении гарантированных мощностей для импорта газа на точке "Будинце" с 27 млн куб. м до 42 мл. куб. м в сутки
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
"Оператор ГТС Украины и словацкий оператор Eustream as договорились об увеличении гарантированных мощностей для импорта природного газа из Словакии на 15 млн куб. 42 млн куб. м в сутки", - говорится в сообщении.
Новые мощности будут распределяться через аукционы на платформе. В частности, в феврале это будет происходить через суточные аукционы, а в марте - через суточные и месячный. Также в ОГТСУ отмечают, что бронирование новых мощностей будет производиться по действующим тарифам.
Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что впервые с 2014 года Украине удалось увеличить возможности физического импорта газа. В частности, с 1 февраля 2022 года начался физический импорт газа из Венгрии, а теперь с 4 февраля увеличатся гарантированные мощности из Словакии.
"В обоих случаях наши коллеги-операторы не выдвигают дополнительных требований или обязательств к украинской стороне. Мы уверены, что эта возможность пригодится всем участникам украинского рынка газа, учитывая потребности страны в достаточных объемах газа для населения и промышленных потребителей", - сказал Макогон.
В пресс-службе добавляют, что первые гарантированные мощности, о которых договорилась Украина, были в 2014 году именно на точке "Будинце" в Словакии. В настоящее время суммарная доступная мощность для импорта газа из Словакии достигает 197 млн куб. м в сутки.
- Напомним, Украина впервые приступила к физическому импорту газа из Венгрии.
- 1 февраля Украина и Польша договорились построить газопровод, что позволит увеличить объемы передачи газа с запада на восток.
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