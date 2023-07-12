Об этом он написал в твиттере.

"Еще хорошие новости из Вильнюса! Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок", - сообщил Резников.

По его словам, этот документ открывает большие возможности как для Вооруженных Сил Украины, так и для шведских компаний, таких как SAAB и другие.

Министр обороны Украины поблагодарил своего шведского коллегу Поля Джонсона.

"Объединены общими цветами, объединены общими ценностями!" - добавил Резников.