Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина и Швеция подписали документ, подтверждающий сотрудничество стран в сфере оборонных закупок
Об этом он написал в твиттере.
"Еще хорошие новости из Вильнюса! Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок", - сообщил Резников.
По его словам, этот документ открывает большие возможности как для Вооруженных Сил Украины, так и для шведских компаний, таких как SAAB и другие.
Министр обороны Украины поблагодарил своего шведского коллегу Поля Джонсона.
"Объединены общими цветами, объединены общими ценностями!" - добавил Резников.
- Утром 12 июля стартовал второй день саммита НАТО в Вильнюсе. Одним из ключевых событий этого дня станет проведение Совета НАТО – Украина. Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО проведут пресс-конференцию. Еспресо следит за событиями второго дня саммита НАТО в текстовом онлайне. Подробнее - по ссылке .
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