Украина и Швеция планируют совместно изготовить тысячу БМП CV-90 для украинских военных
Украина и Швеция договорились совместно производить боевые машины пехоты CV-90. Сейчас планируется изготовить тысячу БМП для украинской армии
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Уже вскоре таких машин ВСУ получат гораздо больше, ведь Украина и Швеция договорились о совместном производстве CV-90. И ближайшая цель – 1000 шведских БМП для украинской армии!" – написала Маляр.
По ее словам, боевые машины пехоты CV-90 называют лучшими БМП в мире. Она разработана и произведена в Швеции. Главным преимуществом этой БМП является забота об экипаже (три человека) и десант (до восьми человек), "ведь такой защиты как CV-90 нет ни в одной другой БМП".
Отмечается, что в Вооруженные силы Украины CV-90 поступили летом 2023 года и уже выполняют боевые задачи на фронте. Впервые эти БМП были отмечены на Лиманском направлении, где враг уже несколько месяцев пытается прорвать оборону.
"Шведская машина имеет эффективные противотанковые средства и мощную автоматическую 40-мм пушка, которая может вести огонь на расстоянии до 3 километров, а максимальная дальность выстрела составляет более 12 километров", - сообщила Маляр.
Она также добавила, что CV-90 использует революционное шасси с технологиями Формулы-1, когда подвеска сама адаптируется к покрытию. Это обеспечивает чрезвычайно высокую проходимость, а резиновые вставки в гусеницах существенно сбавляют уровень шума во время движения. Украинские защитники делятся, что в 200 метрах шведскую БМП даже не слышно.
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