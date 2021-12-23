Украина и Сейшелы договорились о безвизе

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на заседание правительства.



В четверг, 23 декабря, Кабинет министров Украины принял соглашение с правительством Сейшельских островов о взаимной отмене визовых требований.



Безвизово въехать на Сейшельские острова и находиться в стране можно сроком до 90 дней в течение 180 дней.