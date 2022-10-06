Об этом пишет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня в рамках визита в Чехию для участия в первой сессии Европейского политического сообщества мы встретились с Премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским. Во время встречи было подписано обновленное приложение к соглашению о свободной торговле, интегрирующем рынки Украины и Северной Македонии ЕС, Турции, Молдовы, Грузии, Норвегии, Швейцарии и Израиля через общую систему правил происхождения ПанЕвроМед", - пишет Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что это соглашение является преимуществом для промышленности Украины, ведь будет способствовать уменьшению цен на македонские товары, которые являются сырьем для перерабатывающих предприятий.

Теперь производители из Украины смогут использовать компоненты, произведенные в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС: "Теперь украинские производители могут использовать компоненты, произведенные в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС.

Также сделка смягчает аграрные тарифы.

"Украина получит доступ на рынок продукции животного происхождения и готовой продукции, что будет способствовать наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров", – добавил Шмыгаль.