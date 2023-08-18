Украина и Румыния договорились усилить сотрудничество по транзиту украинской продукции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 18 августа, прибыл с визитом в Бухарест: вместе с румынским коллегой Марчело Чолаку они подписали совместное межправительственное заявление об усилении сотрудничества по транзиту украинских товаров
Об этом Шмыгаль написал в telegram .
Отмечается, что страны также договорились о восстановлении и усовершенствовании разрушенной Россией транспортной инфраструктуры. В планах открытие новых пунктов пропуска для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения вдоль общей границы.
"Также намерены развивать к ним подъездные пути, железнодорожную инфраструктуру, внедрять механизмы управления дорожным движением для уменьшения пробок, упрощать пограничный, таможенный и фитосанитарный контроль. Там где это возможно и целесообразно, будем рассматривать возможность скоординированного пограничного контроля для упрощенного транзита товаров Украиной и Румынией", - указал премьер-министр.
По его словам, страны договорились содействовать перегрузке украинской продукции в морских и речных портах Румынии и намерены активизировать сотрудничество в Дунайском регионе. Это будут делать путем использования существующей портовой инфраструктуры и привлечения инвестиций в ее развитие.
"Сделали обмен нотами об открытии пункта пропуска между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией. Он будет работать в круглосуточном режиме для пассажирского и грузового сообщения", - сообщил Шмыгаль.
Он добавил, что правительства Румынии и Украины также подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании, благодаря чему украинцы смогут работать по специальности на территории Румынии.
- 16 августа президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил, что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Там будет открыт региональный учебный центр.
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