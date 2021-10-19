Украина и Россия попали в одну группу во время жеребьевки Евро-2022, УЕФА вмешался
УЕФА развел сборные Украины и России из футзала по различным группам после того, как жребий свел их в одном квартете в финальной части чемпионата Европы-2022
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
Сборная Украины попала в одну группу с россиянами во время жеребьевки группового этапа финальной части чемпионата Европы-2022. Однако, УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) решил убрать Россию в другую группу.
Сборная Украины оказалась в квартете А, где сыграет против хозяев Евро-2022 из Нидерландов, действующих чемпионов Европы из Португалии и победителя плей-офф между сборными Сербии и Беларуси.
Евро-2022 по футзалу. групповой этап
Группа А: Нидерланды, Португалия, Сербия / Беларусь, Украина
Группа В: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия
Группа С: Россия, Хорватия, Польша, Словакия
Группа D: Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия
Финальная часть Евро-2022 по футзалу пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене.
- Напомним, 15 апреля сборная Украины по футзалу пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2022.
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