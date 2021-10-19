Украина и Россия попали в одну группу во время жеребьевки Евро-2022, УЕФА вмешался

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Сборная Украины попала в одну группу с россиянами во время жеребьевки группового этапа финальной части чемпионата Европы-2022. Однако, УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) решил убрать Россию в другую группу.

Сборная Украины оказалась в квартете А, где сыграет против хозяев Евро-2022 из Нидерландов, действующих чемпионов Европы из Португалии и победителя плей-офф между сборными Сербии и Беларуси.

Евро-2022 по футзалу. групповой этап

Группа А: Нидерланды, Португалия, Сербия / Беларусь, Украина

Группа В: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия

Группа С: Россия, Хорватия, Польша, Словакия

Группа D: Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия

Финальная часть Евро-2022 по футзалу пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене.