Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В сообщении говорится, что переговоры проходили при посредничестве Арабских государств Персидского залива и не включали в себя участие ООН, несмотря на центральную роль организации в этих переговорах.

По данным издания, представители стран встретились в Абу-Даби 17 ноября, однако пока неизвестно, чем завершились переговоры.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что ему не известно, происходили ли переговоры в ОАЭ, однако обмен пленных является "обязательным условием для транзита российского аммиака".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил пропагандистским СМИ, что ничего не знает о переговорах в ОАЭ.

Министерство иностранных дел по запросу Reuters о комментариях не ответило.

17 ноября Зеленский заявил, что Украина может согласиться на экспорт аммиака из РФ при условии обмена пленными по формуле "всех на всех".

В ООН настроены оптимистично по поводу возможного соглашения Украины и РФ о транзите аммиака.

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