Украина и Россия обсудили обмен пленными, который был условием для транзита аммиака, - Reuters
Представители Украины и РФ встретились в ОАЭ для обсуждения обмена пленными, который являлся условием для транзита российского газа по украинскому трубопроводу
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
В сообщении говорится, что переговоры проходили при посредничестве Арабских государств Персидского залива и не включали в себя участие ООН, несмотря на центральную роль организации в этих переговорах.
По данным издания, представители стран встретились в Абу-Даби 17 ноября, однако пока неизвестно, чем завершились переговоры.
Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что ему не известно, происходили ли переговоры в ОАЭ, однако обмен пленных является "обязательным условием для транзита российского аммиака".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил пропагандистским СМИ, что ничего не знает о переговорах в ОАЭ.
Министерство иностранных дел по запросу Reuters о комментариях не ответило.
- 17 ноября Зеленский заявил, что Украина может согласиться на экспорт аммиака из РФ при условии обмена пленными по формуле "всех на всех".
- В ООН настроены оптимистично по поводу возможного соглашения Украины и РФ о транзите аммиака.
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