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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украина и Россия обменяют 200 пленных, – Эрдоган

Украина и Россия обменяют 200 пленных, – Эрдоган

20 сентября, 2022 вторник
05:13
война с Россией

Как заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных

Об этом он говорит американскому телеканалу PBS.

"В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и мы провели с ним очень широкие дискуссии. Он на самом деле показывает мне, что готов как можно быстрее закончить это. Это было мое впечатление, ведь то, как сейчас все идет, довольно проблематично", - отмечает Эрдоган. – 200 заложников будут обмениваться по договоренности между сторонами. Я думаю, что будет сделан значительный шаг".

Также, по мнению турецкого президента, по завершении войны все захваченные земли должны быть возвращены Украине.

  • Путин обидел Эрдогана, назвав его премьер-министром.

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Новости
Украина
Владимир Путин
пленние
Реджеп Эрдоган
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