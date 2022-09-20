Украина и Россия обменяют 200 пленных, – Эрдоган
Как заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных
Об этом он говорит американскому телеканалу PBS.
"В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и мы провели с ним очень широкие дискуссии. Он на самом деле показывает мне, что готов как можно быстрее закончить это. Это было мое впечатление, ведь то, как сейчас все идет, довольно проблематично", - отмечает Эрдоган. – 200 заложников будут обмениваться по договоренности между сторонами. Я думаю, что будет сделан значительный шаг".
Также, по мнению турецкого президента, по завершении войны все захваченные земли должны быть возвращены Украине.
- Путин обидел Эрдогана, назвав его премьер-министром.
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