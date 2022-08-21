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Главная война с Россией Украина и Россия не останутся на политической карте мира в том виде, в каком они сейчас есть, - Портников
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Украина и Россия не останутся на политической карте мира в том виде, в каком они сейчас есть, - Портников

21 августа, 2022 воскресенье
16:42
война с Россией Виталий Портников

Журналист Виталий Портников убежден, что реальная цель Путина – восстановление Советского Союза в границах 1991 года. И он начинает с Украины, что абсолютно логично, поскольку без Украины эта империя не выглядит восстановленной и европейской

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Смысл в переговорах есть, когда стороны знают о чем они переговариваются, то есть если есть платформа для этих переговоров. Вот, условно говоря, если Путин говорит, что хочет признания российского Крыма и независимости "ДНР", "ЛНР", а со своей стороны гарантирует невмешательство во внутренние дела Украины, это посягательство на территориальную целостность Украины, но это платформа для переговоров или если Зеленский говорит, что готов отложить вопрос Крыма, а на Донбассе должны быть миротворческие силы и российские войска должны покинуть территорию Украины – это платформа для переговоров. А когда Путин говорит, что всех уничтожит, то это не платформа для переговоров. Все время говорю одну простую вещь, которую украинцы должны принять как данность, что эти две страны не останутся на политической карте мира в том виде, в каком они сейчас есть. Украине и России вместе нет места на политической карте, потому что одна из них считает другую своей территорией. И здесь нет платформы", - пояснил журналист.

Виталий Портников отметил, что мы прекрасно понимаем реальную цель Путина с восстановлением Советского Союза в границах 1991 года и, вероятно, без Латвии, Литвы и Эстонии, потому что он не захочет ядерного конфликта. Если бы не было ядерного оружия у НАТО, то эта опция также рассматривалась бы им.

"И он начинает с Украины, что абсолютно логично, потому что без Украины эта империя не выглядит восстановленной и, самое главное, европейской. Для того чтобы Российская империя была игроком на Европейском континенте, она должна оккупировать территорию Украины. Но с нашей точки зрения, это неправильно, потому что это оккупация страны, которую мы не считаем частью России, мы не должны быть инструментом для России, у нас совершенно другая цель – отстоять свою независимость, вернуть себе территориальную целостность, получить гарантии безопасности в виде НАТО и наш цивилизационный выбор направлен в ЕС. И ответ на вопрос, есть ли о чем здесь договариваться Зеленскому и Путину, будет однозначным - нет, нет", - подчеркнул Портников.

Журналист отметил, что, по его мнению, эта война закончится без всяких переговоров.

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Криминал
Украина
Россия
ЕС
Латвия
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Литва
НАТО
Владимир Зеленский
Виталий Портников
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