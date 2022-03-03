Украина и Россия начали второй раунд переговоров о войне

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.



Он назвал повестку дня:

Немедленное прекращение огня.

Перемирие

Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых деревень и городов.