Украина и РФ ведут закулисные переговоры, Киев может получить своих "наблюдателей" в Европарламенте. Акценты мировых СМИ 25 октября

На это и не только обращали внимание мировые СМИ на утро 25 октября.

Закулисные переговоры сохраняют контакт между Украиной и Россией, несмотря на войну

Фото: reuters

В The Washington Post написали , что подальше от общественности и кровавой линии фронта "Украина и Россия до сих пор разговаривают".

Страны, которые сейчас заклятые враги, ведут жестокую войну, успевают договориться о нескольких основных гуманитарных вопросах: обмен военнопленными и телами погибших солдат; проход судов из портов Черного моря Украины; и, совсем недавно, возвращение украинских детей из России.

В некоторых случаях Москва и Киев используют посредников, включая Турцию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Ватикан и Международный комитет Красного Креста.

Но большая часть военного обмена осуществляется непосредственно отдельными представителями, в том числе во время жестких и неприятных личных встреч на украинско-российской границе и Стамбуле, а также телефонных звонков, по словам некоторых украинских чиновников, привлеченных к дискуссиям.

Но ни одна из сторон не хочет афишировать существование этих обратных каналов.

"Это очень, очень эмоционально сложно", - сказал Дмитрий Усов, сотрудник украинской военной разведки, возглавляющий координационный центр, наблюдающий за переговорами об обмене пленными.

"Они – враги, но если говорить о переговорном процессе, то этот конфликт интересов нужно преодолеть", – сказал Усов. "Мы понимаем, что бы ни случилось, какие бы у нас сейчас ни были отношения, мы как украинцы заинтересованы в возвращении наших защитников и если мы отвергаем все каналы связи, мы этого сделать не сможем".

Учитывая жестокую попытку России свергнуть правительство Украины и украсть ее территорию, было мало места для переговоров по прекращению войны. В марте 2022 года серия официальных мирных переговоров провалилась. Украина и Россия нашли другую взаимную точку интереса – обмена военнопленными.

С российской стороны переговоры об обмене военнопленными ведет координационный центр при Минобороны РФ, в состав которого также входит Служба безопасности России – ФСБ. Отдельные российские политики и боевые формирования, такие как группа наемников Вагнера и Ахмат, контролируемые лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, также лоббировали освобождение конкретных заключенных, сказал Усов.

Женевские конвенции предусматривают обмен военнопленными по окончании боевых действий. Но Усов сказал, что Украина стремится вернуть своих пленных боевиков как можно быстрее из-за доказательств, задокументированных Организацией Объединенных Наций, которые некоторых из них пытали.

Ни одна сторона не разглашает, сколько солдат попало в плен.

Обмен военнопленными, а также обмены телами погибших солдат проходят преимущественно на северо-востоке Украины в Сумской области, единственном участке украинско-российской границы, куда российские войска не пытаются активно продвигаться. Тем не менее, обстрелы происходят каждый день, и обычно во время любых "торгов" объявляется прекращение огня.

Приблизительно дважды в месяц фургоны-рефрижераторы, наполненные телами, везут к границе российские и украинские работники экстренных служб, которые выгружают и перегружают мертвых, сказал Олег Котенко, украинский чиновник, который до сентября контролировал перевозки и поиски пропавших без вести.

Эксперты Международного комитета Красного Креста проверяют документацию, наблюдают сотрудники российских и украинских спецслужб, сказал Котенко.

А вот Турция стала основным местом для продвижения переговоров, когда они вошли в тупик. Ее избрали как нейтральную территорию после того, как короткий раунд мирных переговоров в Беларуси в марте 2022 года был буквально отравлен – несколько членов украинской делегации загадочно заболели.

Было несколько объявленных встреч между украинскими и российскими официальными лицами в Стамбуле, но переговоры часто не разглашаются, и их общее количество неизвестно.

Украина может получить своих "наблюдателей" в Европарламенте

Фото: Трансляция

В Politico написали о том, что президент Европейского парламента Роберт Мецол предположил, что украинские и молдавские законодатели могут присоединиться к ассамблее как "наблюдатели", пока обе страны ожидают официального вступления в Европейский Союз.

В прошлом году ЕС признал Украину и Молдову официальными странами-кандидатами, вскоре после того, как Россия вторглась в Украину. С тех пор Мецола потребовала начала официальных переговоров о вступлении в этом году.

Лидеры ЕС должны принять решение об официальном открытии переговоров о вступлении Украины и Молдовы на декабрьском саммите после того, как они проанализируют долгожданный отчет Европейской комиссии, содержащий обновленную информацию о всех странах, которые все еще ждут времени.

"Не ошибайтесь: политически, если страна смотрит на Европу, тогда Европа должна широко открыть свои двери", - сказала Мецола.

Правоцентристский политик предположил, что странам, которые собираются присоединиться, можно предложить множество преимуществ, начиная от льгот на едином рынке и заканчивая вовлечением в молодежную программу Erasmus.

"Мы можем даже пойти дальше, имея членов-наблюдателей в этом парламенте - это вещи, которые важны для населения", - сказала она. "Это зависит от того, что произойдет в декабре".

Мецола, которая в свои 44 года является самым молодым президентом парламента в истории, была первым лидером ЕС, посетившим Киев, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 апреля прошлого года.

"Расширение всегда было самым сильным геополитическим инструментом Европейского Союза", – сказал Мецолла.

Бывший президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер недавно попал в заголовки газет, заявив в интервью, что безудержная коррупция в Украине должна заставить ЕС дважды подумать, позволить ли стране присоединиться. Он также раскритиковал неназванные голоса за чрезмерные обещания по скорости вступления Украины в ЕС.

Отвечая на вопрос о риске давать ошибочную надежду на то, что Украина сможет присоединиться к ЕС быстрее реального, Мецола сказала: "Каждая страна имеет свой собственный путь", отметив, что ее собственной стране, Мальте, понадобилось десять лет, чтобы вступить. Она также похвалила скорый прогресс Украины в ответах на первую анкету ЕС.

Она сосредоточилась на подготовке, которую ЕС должен осуществить, чтобы разрешить вступление Украины, отметив: "Не недооценивайте трансформационный эффект от того, что вы являетесь страной-кандидатом".

Что касается потенциальных членов-наблюдателей в Европейском парламенте, она сказала, что ей придется поддерживать связь с политическими группами парламента и рассмотреть возможность предоставления такого же предложения шести западнобалканским странам-кандидатам, также ожидающим вступления в ЕС.

Члены Европарламента-наблюдатели от Украины и Молдовы не будут иметь права голоса и будут назначены, а не избраны; но они будут иметь места в институте, который в любом случае возрастет с 705 до 720 членов после выборов в Европарламент в июне 2024 года. "Нам нужно будет увидеть, когда это произойдет, когда они получат право на это", - сказала Мецола.

Согласно правилам парламента, только после подписания официального соглашения о присоединении члены Европарламента могут занять свои места, а значит, до этого могут остаться годы.

Как Украина спасает детей из прифронтовой зоны

Фото: Getty Images

В The New York Times написали статью об эвакуации детей из прифронтовых городов и сел Украины. Там отмечают, что эвакуация из населенных пунктов у линии фронта подчеркнула жестокость боев, когда и Украина, и Россия ведут кровавые штурмы.

Украинское правительство приказало эвакуировать сотни детей из разрушенных сел на юге Украины и отправляет полицию от дома в дом, чтобы убедить родителей, что пора убежать от широкомасштабных российских обстрелов в регионе.

Официальные лица также эвакуируют детей на востоке Украины, где российские войска совершают одни из самых больших наступательных нападений за последние месяцы. За последние дни по меньшей мере 41 ребенок был перемещен, и местные власти умоляют семьи по меньшей мере в восьми общинах следовать за своими соседями и уйти в безопасное место.

"Приказы об обязательной эвакуации – не первые в своем роде за 20-месячную войну, но они подчеркнули жестокость боевых действий в тот момент, когда и Украина, и Россия ведут кровавые штурмы, неизменно поглощающие маленькие деревни вблизи линии фронта. Тот факт , что фронт почти год оставался в основном неподвижным, может скрыть масштабы насилия, которое совершается ежедневно вдоль линии, простирающейся более 1600 км от Черного моря до российской границы", - пишут журналисты.

Измерить интенсивность боевых действий может быть сложно, но украинские приказы об эвакуации часто совпадали с периодами наибольшего насилия. И хотя большинство городов и сел вдоль фронта сейчас в основном покинуто, тысячи семей отказались уезжать.

К примеру, руководитель пресс-службы Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников заявил, что насилие вдоль реки Днепр растет еженедельно, а в прошлом месяце семьям приказали покинуть 36 населенных пунктов. По его словам, около 450 детей уехали, но осталось более 1000.

Поэтому на этой неделе власти решили активизировать свои усилия, чтобы убедить "маргинализованные семьи" в том, что им нужно переехать, включая около 800 детей.

Бомбардировки вокруг Херсона проходят в тот момент, когда украинские силы активизировали десантные атаки через Днепр, которые, по мнению военных аналитиков, могут быть частью более амбициозных усилий по созданию надлежащего плацдарма на восточном берегу. Это позволит им более эффективно атаковать российские линии поставки.

"Украинские военные мало говорят о нападениях, а состояние боевых действий остается туманным. Целью Киева может быть просто растянуть ресурсы России, но Москва продолжает демонстрировать свою способность создать достаточно сил для защиты на юге, снова переходя в наступление на востоке Украины", - отмечают в The New York Times.