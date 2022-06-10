Украина и РФ провели 11-й обмен пленными: вернули главу ОТГ, находившегося два месяца у россиян
10 июня глава Шевченковской территориальной громады Николаевской области Олег Пилипенко вернулся из российского плена в рамках обмена
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
"Сегодня был 11-ый обмен благодаря координационному штабу по работе с пленными. Почему говорю сегодня, потому что два с чем-то месяца был в плену наш глава ОТГ Пилипенко, которого достали и вели переговоры очень долго. Поэтому до этого момента не хотел, не мог об этом говорить", - рассказал Ким.
Пилипенко пропал в марте. По словам его жены Татьяны, он уехал развозить хлеб и не вернулся.
- 28 апреля состоялся шестой обмен пленными, во время которого из российского плена освободили 33 военнослужащих и 12 гражданских украинцев.
- 30 апреля Украина вернула из плена 14 человек в рамках обмена пленными: 7 военных и 7 гражданских.
- 6 мая между Украиной и Россией состоялся обмен пленными, домой возвращено 28 военных и 13 гражданских.
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