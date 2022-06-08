Об этом сообщило Минобороны Великобритании в твиттере .

РФ пытается атаковать Северодонецк по трем направлениям, но украинцы держат оборону. Маловероятно, что в течение суток какая-то из сторон добилась значительного успеха.

Россия сосредотачивает наступление на центральном секторе Донбасса и остается в обороне на своих флангах.

На юго-западе Херсонщины ВСУ недавно преуспели в контратаке, в частности, восстановив плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.

"Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, Россия и Украина сталкиваются с подобными проблемами в поддержке линии обороны, одновременно увольняя боеспособные боевые подразделения для наступательных действий", - подчеркнули в британской разведке.

На оккупированной Херсонской области самопровозглашенную администрацию согласовывают с российской, вводят рубли и используют учителей из РФ для внедрения российской программы и языка в школах.

"Россия, скорее всего, будет утверждать об оккупации Херсона как свидетельстве улучшения управления и уровня жизни украинского народа", - отметили в Минобороны Великобритании.

7 июня британская разведка сообщила, что после того, как наступление российских окупантов на Донбассе остановилось в районе Попасной, они планируют сконцентрировать усилия на северном направлении и атаковать со стороны Изюма.

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