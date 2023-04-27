Украина и РФ имеют приблизительный паритет по применению БПЛА на фронте, - командир 92-й роты Федоренко
Украине нужно больше БПЛА разведывательного и ударного действия, впрочем, она имеет преимущество над врагом в количестве мелких беспилотников
Об этом рассказал командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире Еспресо.
"Противник далеко не дурак, они перебирают наиболее мощные модели беспилотных летательных аппаратов. Он понимает важность БПЛА как разведывательного типа действия, так и ударного, пытается это направление максимально развивать. Увеличилось количество беспилотников в зоне боевых действий", - рассказал Федоренко.
По словам бойца, Украина тоже не стоит на месте, поэтому с РФ находится в ориентировочном паритете. Силы обороны нуждаются в "крыльях" разведывательного и ударного типа действия, однако преобладают в количестве мелких БПЛА.
- 26 апреля ВСУ уничтожили пункт боеснабжения, 5 БПЛА и множество российской артиллерии на южном направлении.
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