Об этом рассказал командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире Еспресо.

"Противник далеко не дурак, они перебирают наиболее мощные модели беспилотных летательных аппаратов. Он понимает важность БПЛА как разведывательного типа действия, так и ударного, пытается это направление максимально развивать. Увеличилось количество беспилотников в зоне боевых действий", - рассказал Федоренко.

По словам бойца, Украина тоже не стоит на месте, поэтому с РФ находится в ориентировочном паритете. Силы обороны нуждаются в "крыльях" разведывательного и ударного типа действия, однако преобладают в количестве мелких БПЛА.