Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"23 апреля текущего года россияне посетили наших граждан в местах несвободы в Луганской области, всего 17 человек", – написал он.

Украинская сторона 3 мая вместе с ОО "Надежда" посетили 17 обвиняемых, которых содержат на нашей территории, и передали им предварительно согласованные наборы вещей первой необходимости.



"В подтверждение действительности указанных мониторинговых визитов обе стороны обменялись списками указанных лиц и видео, удостоверяющими факт общения", - рассказал Лубинец.

Также о визите проинформировали родственников.



"Надеемся, что начатая практика приведет к разблокированию процедуры освобождения гражданских заложников и осужденных, с тем, чтобы как можно быстрее их удалось вернуть домой!" – резюмировал омбудсмен.