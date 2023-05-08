Украина и РФ достигли договоренности о взаимном посещении мест содержания гражданских: совершены первые визиты
Офис Уполномоченного ВРУ по правам человека и представители госдумы России начали совместную деятельность по мониторинговым посещениям мест содержания гражданских лиц
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
"23 апреля текущего года россияне посетили наших граждан в местах несвободы в Луганской области, всего 17 человек", – написал он.
Украинская сторона 3 мая вместе с ОО "Надежда" посетили 17 обвиняемых, которых содержат на нашей территории, и передали им предварительно согласованные наборы вещей первой необходимости.
"В подтверждение действительности указанных мониторинговых визитов обе стороны обменялись списками указанных лиц и видео, удостоверяющими факт общения", - рассказал Лубинец.
Также о визите проинформировали родственников.
"Надеемся, что начатая практика приведет к разблокированию процедуры освобождения гражданских заложников и осужденных, с тем, чтобы как можно быстрее их удалось вернуть домой!" – резюмировал омбудсмен.
- В апреле заработала интерактивная карта мест, где РФ удерживает украинских гражданских и военнопленных.
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