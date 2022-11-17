Украина и Польша внедрят общий контроль на границе

Об этом сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

Проект соглашения между Украиной и Польшей должен определить процедуры и правила работы общих пунктов пропуска, обмена информацией между контролирующими службами, противодействия нелегальной миграции, проведение общих патрулей, а также возможность контрольными службами обоих государств передавать друг другу исполнение своих служебных полномочий и функций.

Первый раунд переговоров, в котором принимают участие представители таможенной и пограничной служб Украины, министерства внутренних дел и посольства Украины в Польше, продлится два дня и завершится выработкой базовой редакции документа.

В Мининфраструктуры указывают, что совместный таможенный и пограничный контроль упростит и ускорит пересечение границы для международных перевозчиков и частных лиц.

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