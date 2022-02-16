Украина и Польша согласовали дополнительные разрешения на транзитные автоперевозки

Об этом идет речь на сайте Мининфраструктуры.



Согласно заявлению, к концу августа 2022 года стороны выдадут дополнительные 20 тыс. разрешений. Еще 10 тыс. разрешений могут выдать в ноябре, однако при условии, что стороны выполнят план действий по улучшению работы автомобильных пунктов пропуска - его планируют принять до конца февраля.



Решение было принято во время консультаций представителей министерств инфраструктуры двух стран, которая состоялась во Львове 15 февраля.



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