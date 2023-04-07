Украина и Польша разработают новые правила транзита сельскохозяйственных культур на следующей неделе, - Минагро
В связи со сложностями, возникающими в странах, разрешающих транзит украинского зерна, Министерство аграрной политики Украины вместе с чиновниками Польши разработают новые правила по экспорту. В частности, Киев воздержится от экспорта в Польшу четырех культур
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
“Ситуация сложная для украинского фермера, но, очевидно, и польского. Все мы понимаем, кто в этом виноват, но решать этот вопрос нам. Возможность транзита через территорию Польши в другие страны-члены ЕС и третьи страны сохранена, порядок транзита будет упрощен для устранения простоя транспорта и очередей на пунктах пропуска", - заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
Украина и Польша разработают новые правила транзита сельскохозяйственных культур в течение следующей недели. В то же время, уже сейчас известно, что украинская сторона воздержится от экспорта в Польшу четырех культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса до нового сезона.
В Минагро посоветовали экспортерам рассмотреть возможность перенаправить грузы через другие страны, пока будет разрабатываться новый регламент.
- Украина согласилась временно прекратить экспорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу. Однако это не будет касаться следующего транзитом зерна.
- 2 февраля польские фермеры блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок.
- 4 апреля Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку на фоне ситуации. Фермеры терпят убытки и требуют от правительства справиться с кризисом.
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