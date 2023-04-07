Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

“Ситуация сложная для украинского фермера, но, очевидно, и польского. Все мы понимаем, кто в этом виноват, но решать этот вопрос нам. Возможность транзита через территорию Польши в другие страны-члены ЕС и третьи страны сохранена, порядок транзита будет упрощен для устранения простоя транспорта и очередей на пунктах пропуска", - заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Украина и Польша разработают новые правила транзита сельскохозяйственных культур в течение следующей недели. В то же время, уже сейчас известно, что украинская сторона воздержится от экспорта в Польшу четырех культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса до нового сезона.

В Минагро посоветовали экспортерам рассмотреть возможность перенаправить грузы через другие страны, пока будет разрабатываться новый регламент.