Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

С украинской стороны меморандум подписали министерство аграрной политики и продовольствия и министерство инфраструктуры, а с польской – министерство сельского хозяйства и развития села и министерство инфраструктуры.

В ближайшее время Украина и Польша создадут рабочую группу, целью которой станет выработка технических характеристик и условий строительства трубопровода и двух терминалов.

"Последние полгода мы активно работали над наращиванием объема экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции через общие пункты пропуска с Польской Республикой. Мы также работаем над сокращением очередей на украинско-польской границе", – прокомментировал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

В Министерстве напоминают, что украинское подсолнечное масло до войны экспортировалось в 107 стран мира, а крупнейшие его потребители расположены в Европе (37%), Юго-Восточной Азии (29%) и Азии (14,9%).

Отметим, что о подготовке меморандума о строительстве маслопровода стало известно в конце августа. Его задача – способствовать частичному разблокированию украинского экспорта и усилить продовольственную безопасность в развивающихся странах, которым угрожает голод.

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