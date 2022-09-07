Украина и Польша подписали меморандум о строительстве маслопровода до порта Гданьска
Украина и Польша заключили четырехсторонний Меморандум относительно проекта строительства трансграничного трубопровода, через который будет транспортироваться украинское подсолнечное масло в порт Гданьска
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
С украинской стороны меморандум подписали министерство аграрной политики и продовольствия и министерство инфраструктуры, а с польской – министерство сельского хозяйства и развития села и министерство инфраструктуры.
В ближайшее время Украина и Польша создадут рабочую группу, целью которой станет выработка технических характеристик и условий строительства трубопровода и двух терминалов.
"Последние полгода мы активно работали над наращиванием объема экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции через общие пункты пропуска с Польской Республикой. Мы также работаем над сокращением очередей на украинско-польской границе", – прокомментировал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
В Министерстве напоминают, что украинское подсолнечное масло до войны экспортировалось в 107 стран мира, а крупнейшие его потребители расположены в Европе (37%), Юго-Восточной Азии (29%) и Азии (14,9%).
- Отметим, что о подготовке меморандума о строительстве маслопровода стало известно в конце августа. Его задача – способствовать частичному разблокированию украинского экспорта и усилить продовольственную безопасность в развивающихся странах, которым угрожает голод.
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