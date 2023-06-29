Украина и Польша планируют совместные мероприятия к 80-й годовщине Волынской трагедии, - Дуда
В июле этого года Украина и Польша проведут ряд совместных мероприятий по оказанию почестей жертв Волынской трагедии, которая состоялась 80 лет назад
Об этом в интервью Interia заявил президент Польши Анджей Дуда.
По его словам, Польша сейчас может проводить поисково-эксгумационные работы жертв в Украине, что невозможно было делать еще несколько лет назад.
"Это свидетельствует о качественном изменении: сегодняшняя украинская власть имеет большее понимание этого вопроса, чем ее предшественники несколько лет назад", – сказал польский президент.
Он также рассказал о своих переговорах во время визита в Киев со спикером Верховной Рады, и с президентом Владимиром Зеленским, и с премьер-министром Денисом Шмигалем, "чтобы продвинуть дело дальше".
"У нас здесь есть разные мероприятия, которые находятся на подготовительной стадии: мы договорились с украинской стороной, что пока не разглашаем деталей в СМИ. Поэтому, пожалуйста, простите, что я не раскрываю деталей, но да, 80-я годовщина Волынской резни принесут нам ряд совместных польско-украинских мероприятий", – отметил Дуда.
Волынская трагедия – обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения, осуществленные УПА и польской Армией Краевой с участием польских полицейских, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.
- Напомним, что после того, как спикер МИД Польши Лукаш Ясина заявил , что Владимир Зеленский должен извиниться перед поляками за Волынь, появился ответ украинского посла. "Любая попытка навязать украинскому президенту или Украине то, что мы должны делать относительно общего прошлого, неприемлема и досадна", - заявил Василий Зварыч.
- Тогда же заместитель министра иностранных дел Польши призвал не искать проблемы в отношениях с Украиной, потому что это выгодно только России.
- 30 мая пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину отстранили от работы, отправив в бессрочный отпуск, после того, как он требовал от президента Владимира Зеленского извиниться за Волынскую трагедию.
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