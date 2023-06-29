Об этом в интервью Interia заявил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, Польша сейчас может проводить поисково-эксгумационные работы жертв в Украине, что невозможно было делать еще несколько лет назад.

"Это свидетельствует о качественном изменении: сегодняшняя украинская власть имеет большее понимание этого вопроса, чем ее предшественники несколько лет назад", – сказал польский президент.

Он также рассказал о своих переговорах во время визита в Киев со спикером Верховной Рады, и с президентом Владимиром Зеленским, и с премьер-министром Денисом Шмигалем, "чтобы продвинуть дело дальше".

"У нас здесь есть разные мероприятия, которые находятся на подготовительной стадии: мы договорились с украинской стороной, что пока не разглашаем деталей в СМИ. Поэтому, пожалуйста, простите, что я не раскрываю деталей, но да, 80-я годовщина Волынской резни принесут нам ряд совместных польско-украинских мероприятий", – отметил Дуда.

Волынская трагедия – обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения, осуществленные УПА и польской Армией Краевой с участием польских полицейских, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.