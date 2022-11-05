"Украина и Польша планируют напасть на Беларусь": новые выдумки российской пропаганды

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и по связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью пропагандистскому изданию "Говорит Москва".

Он заявил, что Украина сегодня враждебна Беларуси и России. С последней она ведет войну, а к войне с Белоруссией, по его словам, готовится. Затулин отметил, что то, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе, можно рассматривать как "элементы нервозности".

"Поэтому случай с этим дроном и с какими-то другими вещами можно рассматривать как возникающие на белорусско-украинской границе элементы нервозности. Мы точно не знаем, как далеко это заведет Украину и ее союзников. Разумеется, по крайней мере, что Россия и Беларусь должны быть очень внимательными", - подчеркнул Затулин.

Он также отметил, что из-за этих "элементов нервозности" Россия и Беларусь начали масштабные совместные учения и создали совместные группировки.

Кроме того, по словам Затулина, совершить нападение на Беларусь или спровоцировать там какие-либо внутренние беспорядки может Польша.

"Украина, а может и Польша, может попытаться каким-то образом оказывать давление на Беларусь, а то и вторгнуться в Беларусь, попытаться спровоцировать какие-то внутренние беспорядки, привезти на своих штыках, например, из Польши или Литвы эмигрантских белорусских политических деятелей", - сказал Затулин .

2 ноября сообщили, что Россия и Беларусь планируют совместные военные учения на 2023 год.

3 ноября стало известно, что Институт изучения войны считает маловероятным вступление Беларуси в войну с Украиной из-за ряда последствий для режима Лукашенко.

4 ноября заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил , что белорусских офицеров готовят к работе с тактическим ядерным оружием.