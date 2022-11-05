"Украина и Польша планируют напасть на Беларусь": новые выдумки российской пропаганды
В госдуме России заявили, что Украина вместе с Польшей якобы могут напасть Беларусь, из-за чего Россия и сама Беларусь должны быть внимательны
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и по связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью пропагандистскому изданию "Говорит Москва".
Он заявил, что Украина сегодня враждебна Беларуси и России. С последней она ведет войну, а к войне с Белоруссией, по его словам, готовится. Затулин отметил, что то, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе, можно рассматривать как "элементы нервозности".
"Поэтому случай с этим дроном и с какими-то другими вещами можно рассматривать как возникающие на белорусско-украинской границе элементы нервозности. Мы точно не знаем, как далеко это заведет Украину и ее союзников. Разумеется, по крайней мере, что Россия и Беларусь должны быть очень внимательными", - подчеркнул Затулин.
Он также отметил, что из-за этих "элементов нервозности" Россия и Беларусь начали масштабные совместные учения и создали совместные группировки.
Кроме того, по словам Затулина, совершить нападение на Беларусь или спровоцировать там какие-либо внутренние беспорядки может Польша.
"Украина, а может и Польша, может попытаться каким-то образом оказывать давление на Беларусь, а то и вторгнуться в Беларусь, попытаться спровоцировать какие-то внутренние беспорядки, привезти на своих штыках, например, из Польши или Литвы эмигрантских белорусских политических деятелей", - сказал Затулин .
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