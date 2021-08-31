Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб, - Оператор ГТС

Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).



По словам директора ОГТСУ Сергея Макогона, Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе.



"Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе - около 50 млрд куб.м в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ (сжиженного природного газа - ред.), Балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшие в Европе газовые хранилища и развитую мощную газотранспортную систему, которая соединена с семью соседними странами. с доступом к Трансбалканского газопровода наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы ", - цитирует пресс служба слова Макогона.



В пресс-службе отметили, что предпосылками для углубления сотрудничества и усиления энергетической безопасности является увеличение гарантированных мощностей, возможность использования украинских подземных хранилищ, координация усилий для реализации плана декарбонизации и противостояния внешним вызовам.



По информации ОГТСУ, пока главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект "Северный поток-2". Отмечается, что Оператор настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу. Это было поддержано и международными партнерами Украины.

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