Украина и Польша готовят запуск скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой, - Мининфраструктуры
На выходных министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель Министра Мустафа Найем и руководитель Укрзализныци Александр Камышин совершили рабочую поездку в Республику Польша
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.
В рамках визита украинская делегация провела встречу с Министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком, а также приняла участие в конференции "Европа Карпат".
"После нескольких этапов сложных переговоров нам удалось вывести транзитные проблемы, возникшие между Польшей и Украиной, на уровень президентов двух стран. Наконец совместными усилиями были наработаны конкретные решения для выхода из длительного транспортного кризиса. В частности, польская сторона впервые за последние 7 лет обязывает существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков. Уже в ближайшее время ждем от наших коллег документальное подтверждение этому", - говорится в сообщении.
В Министерстве сообщают, что благодаря совместной работе железных дорог двух стран уже с 10 февраля 2022 года Укрзализныця сможет снять запрет на перевозку транзитных грузов Украиной в Польшу.
"Эти договоренности наконец-то позволяют нам перейти к обсуждению и реализации важных межправительственных инфраструктурных проектов. В частности, мы уже синхронизировали наши действия по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Этот проект совместно с Польшей планируем презентовать на уровне Европейского Союза", - добавили в сообщении.
Кроме того, идет подготовка, в том числе поиска источников финансирования, для реконструкции участка Мальховице — Нижанковичи на украинско-польской границе, что является важным транспортным коридором для наших соседей.
"Эти шаги помогают наполнить стратегическое партнерство с Польшей содержательными и взаимовыгодными проектами, в частности в секторе инфраструктуры" - рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
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