Об этом заявил вице-премьер Польши Генрик Ковальчик, сообщает RMF24.

В пятницу, 3 марта, вице-премьер, министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик встретился со своим украинским коллегой, министром аграрной политики и продовольствия Николаем Сольским. По словам Ковальчика, встреча касалась транспортировки украинских зерновых через польскую территорию.

"Мы пришли к выводам, которые, с одной стороны, упростят транспортировку через границу, а с другой стороны, дадут полное ощущение продовольственной безопасности в стране", – сказал министр сельского хозяйства Польши.

Он заверил, что все продукты, которые перевозятся из Украины в Польшу, будут и в дальнейшем подвергаться очень строгому фитосанитарному контролю. "Мы хотим, чтобы польские пищевые продукты, а также корма были полностью защищены", – заявил он.

Ковальчик также анонсировал новые процедуры транзита украинского зерна через Польшу. "Мы также хотим ввести гарантии, но без необходимости полного фитосанитарного контроля, для продуктов, которые будут перевозиться из Украины транзитом. Здесь мы договорились о двух путях в зависимости от вида транспорта", – сообщил министр.

Как он пояснил, в случае железнодорожных перевозок перевозчик обязан будет обезопасить, опломбировать вагоны до момента перегрузки. Проверки будет осуществляться Национальной налоговой администрацией. Также потребуется "очень четкое указание места назначения" груза. Ковальчик добавил, что аналогичные процедуры будут применяться и к колесному транспорту.

По его словам, новые решения позволят улучшить пограничное оформление транзита зерна.