Украина и Польша договорились об упрощенном пересечении границы, - Зеленский

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде, где 22 мая выступил президент Польши Анджей Дуда.

”Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому, мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении. Вначале по общему погранично-таможенному контролю, а впоследствии и единой условной границе, когда Украина будет членом Европейского Союза", - сказал Зеленский.

Он выразил уверенность, что все необходимые решения сначала о статусе кандидата на вступление Украины в ЕС, а затем и для полноправного членства будут приняты. Среди прочего – благодаря многолетней защите Польшей украинских интересов в Европе.

22 мая стало известно, что Владимир Зеленский внесет в Радут законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Также 22 мая Анджей Дуда выступил перед Верховной Радой и заявил, что единство его страны с Украиной незыблемо.

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