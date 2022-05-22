Украина и Польша договорились об упрощенном пересечении границы, - Зеленский
Украина и Польша подпишут двустороннее соглашение об упрощенном пересечении государственной границы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде, где 22 мая выступил президент Польши Анджей Дуда.
”Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому, мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении. Вначале по общему погранично-таможенному контролю, а впоследствии и единой условной границе, когда Украина будет членом Европейского Союза", - сказал Зеленский.
Он выразил уверенность, что все необходимые решения сначала о статусе кандидата на вступление Украины в ЕС, а затем и для полноправного членства будут приняты. Среди прочего – благодаря многолетней защите Польшей украинских интересов в Европе.
- 22 мая стало известно, что Владимир Зеленский внесет в Радут законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.
- Также 22 мая Анджей Дуда выступил перед Верховной Радой и заявил, что единство его страны с Украиной незыблемо.
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