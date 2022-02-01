Украина и Польша договорились о строительстве нового газопровода

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместного брифинга с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем 1 февраля.



"Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в ближайшем будущем", - сказал Моравецкий.



По его словам, газ будет следовать по новому газопроводу, что позволит увеличить объемы, направляемые на восточную границу Польши.



Моравецкий подчеркнул, что российский газопровод "Северный поток 2" является геополитической угрозой безопасности Европы.



"Мы призываем немцев не открывать этот газопровод, поскольку это увеличит возможность шантажа и войны со стороны России", - подчеркнул польский премьер.

Напомним, также Моравецкий заявил, что Польша не рассматривает возможный наплыв украинских беженцев как угрозу и предоставит им помощь.