Об этом сообщил правительственный портал .

В ходе визита польского премьера Матеуша Моравецкого в Киев 1 июня министры культуры Украины и Польши Александр Ткаченко и Петр Глинский подписали меморандум о сотрудничестве.

"Поляки на весь мир заявили о своей солидарности с нашей страной и доказали это действиями. Безгранично благодарны им за это. Но на этом наше сотрудничество не останавливается, а только расширяется: мы подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере национальной памяти. Почему это крайне важно именно сегодня?Урегулирование истории является не только гуманитарным вопросом, но и безопасным", – отметил Александр Ткаченко.

Документ предусматривает сотрудничество стран в поиске, эксгумации, захоронении, праздновании, легализации, реконструкции и правовой охране мест чествования и захоронений. Для этого планируется создать рабочую группу, которая будет выполнять договоренности обеих стран.

"Рабочая группа, в состав которой войдут эксперты и представители профильных учреждений государств, возглавят заместители министров культуры обеих стран. Реализация Меморандума начнется по истечении трехмесячного периода после отмены военного положения на всей территории Украины. Первой задачей группы будет установление порядка, компетенции и сроков подачи заявлений и рассмотрения дел в сфере национальной памяти", – уточнили в правительственном портале.

28 апреля стало известно, что Польша вместе с Литвой поможет Украине оцифровать ее культурное наследие для защиты от уничтожения россиянами.

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