Об этом во вторник заявила канцелярия премьер-министра Польши, сообщает издание WNP .

"Совет министров одобрил представление министерства сельского хозяйства и сельского развития для заключения меморандума о взаимопонимании… о строительстве проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительного масла из Украины в порт Гданьск", - говорится в сообщении.

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Известно, что в проект будут привлечены министерства сельского хозяйства и инфраструктуры Украины и Польши.

"Воплощение в жизнь меморандума будет способствовать частичному разблокированию украинского экспорта и усилит продовольственную безопасность в развивающихся странах, которым грозит голод. Соответственно, это должно снизить миграционное давление на Европу", - заявили в канцелярии польского премьера.

Кроме того, планируется, что после заключения меморандума Украина и Польша создадут рабочие группы, которые представят возможные варианты месторасположения проекта.

Меморандум будет принят сроком на три года и автоматически продлеваться на аналогичный период.

В канцелярии премьера Польши подчеркивают, что до начала полномасштабного вторжения России Украина являлась одним из крупнейших экспортеров растительного масла в мире, а 90% этого экспорта вывозилось через Черное море.

22 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Госспецсвязи и Канцелярией Премьер-министра Республики Польша подписали меморандум о взаимопонимании в сфере киберзащиты.

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