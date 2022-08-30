Украина и Польша будут разрабатывать проект трубопровода для отправки растительного масла в порт Гданьска
Польша и Украина стремятся совместно реализовать новый проект по строительству трансграничного трубопровода, позволяющего транспортировать украинское растительное масло в порт города Гданьск
Об этом во вторник заявила канцелярия премьер-министра Польши, сообщает издание WNP .
"Совет министров одобрил представление министерства сельского хозяйства и сельского развития для заключения меморандума о взаимопонимании… о строительстве проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительного масла из Украины в порт Гданьск", - говорится в сообщении.
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Известно, что в проект будут привлечены министерства сельского хозяйства и инфраструктуры Украины и Польши.
"Воплощение в жизнь меморандума будет способствовать частичному разблокированию украинского экспорта и усилит продовольственную безопасность в развивающихся странах, которым грозит голод. Соответственно, это должно снизить миграционное давление на Европу", - заявили в канцелярии польского премьера.
Кроме того, планируется, что после заключения меморандума Украина и Польша создадут рабочие группы, которые представят возможные варианты месторасположения проекта.
Меморандум будет принят сроком на три года и автоматически продлеваться на аналогичный период.
В канцелярии премьера Польши подчеркивают, что до начала полномасштабного вторжения России Украина являлась одним из крупнейших экспортеров растительного масла в мире, а 90% этого экспорта вывозилось через Черное море.
- 22 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Госспецсвязи и Канцелярией Премьер-министра Республики Польша подписали меморандум о взаимопонимании в сфере киберзащиты.
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