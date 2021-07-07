Украина и ОБСЕ призвали Россию ускорить обмен пленными
Украина и ОБСЕ в ТКГ призвали россиян ускорить процесс обмена пленными
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram.
"Украина и ОБСЕ призвали Российскую Федерацию к ускорению процесса подготовки к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей", - говорится в сообщении.
Украина и новый модератор гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер призвали Россию подготовить актуальные списки удерживаемых лиц к следующему заседанию.
Делегация продолжает сосредоточивать работу на необходимости:
- разблокирования работы КПВВ;
- возврата в режим прекращения огня;
- согласования плана разминирования;
- создания условий для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.
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