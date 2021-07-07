Украина и ОБСЕ призвали Россию ускорить обмен пленными

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram.



"Украина и ОБСЕ призвали Российскую Федерацию к ускорению процесса подготовки к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей", - говорится в сообщении.



Украина и новый модератор гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер призвали Россию подготовить актуальные списки удерживаемых лиц к следующему заседанию.



Делегация продолжает сосредоточивать работу на необходимости:

разблокирования работы КПВВ;

возврата в режим прекращения огня;

согласования плана разминирования;

создания условий для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.