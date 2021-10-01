Украина и ОАЭ начали взаимно признавать водительские права

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что теперь гражданин Украины, который переезжает в ОАЭ, сможет обменять водительские права на эмиратский аналог по упрощенной процедуре.

Упрощение касается только категорий "А" и "В". Туристы смогут управлять автомобилем с украинскими водительскими правами.



Аналогичные условия будут применяться к гражданам ОАЭ в Украине.