Украина и Нидерланды подписали соглашение безопасности и защиты украинских офицеров связи во время службы в Европоле

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .

Соглашение направлено на нормирование гарантий безопасности и защиты офицеров из Украины связи во время выполнения ими задач в Европоле.

Реализация этого соглашения позволит направить полицейских в Европол.



"Это усиление сотрудничества между Украиной, Европолом и государствами-членами Европейского Союза в предотвращении и борьбе с международной преступностью в рамках взятых Украиной обязательств в сфере европейской интеграции", - говорится в сообщении.

