Украина и Нидерланды подписали соглашение безопасности и защиты украинских офицеров связи во время службы в Европоле
Глава Национальной полиции Игорь Клименко и посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол подписали межгосударственное соглашение о привилегиях и иммунитетах офицеров связи, командированных Украиной в Европол
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .
Соглашение направлено на нормирование гарантий безопасности и защиты офицеров из Украины связи во время выполнения ими задач в Европоле.
Реализация этого соглашения позволит направить полицейских в Европол.
"Это усиление сотрудничества между Украиной, Европолом и государствами-членами Европейского Союза в предотвращении и борьбе с международной преступностью в рамках взятых Украиной обязательств в сфере европейской интеграции", - говорится в сообщении.
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