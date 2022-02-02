Украина и Нидерланды договорились организовать бизнес-миссии для инвесторов
Украина ожидает увеличения инвестиций из Нидерландов, являющихся одними из лидеров по объему капиталовложений в украинскую экономику
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время встречи с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте в Киеве, сообщает Правительственный портал.
Он отметил, что объем нидерландских инвестиций в Украину за 10 месяцев 2021 составил более 11 млрд долларов.
Нидерланды являются важным торгово-экономическим партнером Украины и одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику. Уверен, что благодаря совместной работе объем этих инвестиций может значительно возрасти. Это касается не только традиционных сфер сотрудничества, но и новейших отраслей сотрудничества, таких как мелиорация, добыча. и машиностроение", - уточнил Шмигаль.
Со своей стороны Марк Рютте предложил организовать бизнес-миссии по двусторонним вопросам для уже имеющихся и потенциальных инвесторов. Денис Шмигаль поддержал инициативу, отметив, что к таким встречам могут быть привлечены представители профильных министерств.
"Бизнес-миссии можно было бы организовать на базе посольств с участием чиновников. Со своей стороны мы организуем такую же бизнес-миссию в Королевство Нидерланды, чтобы найти точки соприкосновения в интересующих обеих сторон направлениях", - добавил премьер-министр Украины.
Марк Рютте отметил, что Королевство Нидерланды как одна из крупнейших стран-инвесторов готова в дальнейшем сотрудничать и поддерживать Украину.
Кроме того, главы правительств обсудили расследование дела MH17.
Денис Шмигаль подчеркнул, что Украина подтверждает принятие всех необходимых мер по надлежащему рассмотрению исков против России в ЕСПЧ. Украина также полностью поддерживает позицию Нидерландов о необходимости чествования и увековечения памяти жертв катастрофы.
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