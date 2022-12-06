Украина и НАТО усилят сотрудничество в области ВПК и аэрокосмических технологий, - Минэкономики
Заместитель Министра экономики Украины Игорь Фоменко принял участие в заседании Комитета НАТО по вопросам партнерств и кооперативной безопасности, состоявшемся в штаб-квартире Альянса в Брюсселе
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
"Ключевыми темами мероприятия стало послевоенное восстановление страны и экономики. Развитие ВПК, военных и аэрокосмических технологий, military-tech определено нами среди приоритетных направлений, призванных стать драйверами роста экономики. И основу для будущего роста мы должны закладывать, в том числе и в сотрудничестве с партнерами, уже сегодня.По итогам заседания можно говорить об усилении диалога по реализации совместных планов по возобновлению», - отметил Игорь Фоменко.
В ходе заседания участники обсудили варианты технической помощи Украине с целью возобновления энергетического сектора.
Также украинская сторона подняла вопрос об усилении двусторонней поддержки Украины в поставках систем ПВО.
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