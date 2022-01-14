Украина и НАТО подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в пятницу, 14 января.



Генсек альянса решительно осуждает кибератаки на правительство Украины.



"НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами о текущей вредной кибердеятельности", - говорится в заявлении.



Столтенберг отметил, что НАТО ужесточит сотрудничество с Украиной в этой сфере.



"В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах. Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена", - подчеркнул он.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.

Госспецсвязи сообщила, что утечки персональных данных вследствие хакерской атаки 13 и 14 января не было.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских госучреждений и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности и киберподразделения встретятся, чтобы обсудить варианты помощи Украине.