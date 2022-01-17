Украина и НАТО подписали обновленный меморандум о техническом сотрудничестве
В понедельник, 17 января, Украина и Агентство НАТО по коммуникации и информации (NCI Agency) подписали обновленный меморандум о продолжении совместной работы над технологическими проектами
Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
"В рамках этого обновленного соглашения мы будем углублять наше сотрудничество с Украиной, чтобы поддерживать его в модернизации информационных технологий и коммуникационных услуг, одновременно определяя сферы, где может потребоваться обучение их персонала. Наши эксперты готовы продолжать это важное партнерство", - сказал генеральный менеджер агентства NCI Людвиг Декамп.
В рамках технического сотрудничества с 2018 года в Украину поставляется защищенное коммуникационное оборудование. Кроме того, в рамках соглашения разработана региональная программа безопасности воздушного пространства Украина-НАТО (RASP), направленная на обеспечение раннего уведомления и координации противодействия угрозам в воздушном пространстве. Система RASP позволяет подразделениям НАТО и Украины обмениваться воздушными снимками с радаров и напрямую общаться между собой. Эта система имеет отдельную защищенную сеть и работает вне Интернета.
Соглашение также предусматривает обмен знаниями, а именно формат, когда эксперты Агентства делятся с украинскими специалистами опытом НАТО в организации системы военного управления и коммуникаций.
"Подписанный сегодня меморандум продолжает наше сотрудничество, начатое в 2015 году. При поддержке НАТО мы планируем и дальше внедрять современные информационные технологии и сервисы в систему управления Вооруженными Силами Украины", - отметила глава Миссии Украины в НАТО Наталья Галибаренко.
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