Украина и МВФ договорились о четырехлетней программе финансирования более чем на $15 млрд
Сегодня, 21 марта, Украина договорилась с Международным валютным фондом по четырехлетнему пакету финансирования
Об этом говорится на сайте МВФ.
МВФ достиг соглашения с Украиной о четырехлетнем пакете финансирования на сумму около 15,6 миллиарда долларов. Соглашение стало результатом месяцев переговоров между представителями МВФ и украинскими властями.
"Программа направлена на поддержку политики украинской власти, фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также поддержку текущего постепенного экономического восстановления, одновременно способствуя долгосрочному росту в контексте послевоенного восстановления и пути Украины к вступлению в ЕС", - говорится в сообщении.
Соглашение отражает постоянное обязательство МВФ поддерживать Украину и, как ожидается, поможет мобилизовать масштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины.
Переговоры о рамках финансирования между делегациями Украины и МВФ состоялись 8-15 марта в Варшаве.
После этого решение оно еще должно быть одобрено Исполнительным советом МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).
- Напомним, 22 февраля стало известно, что МВФ заявил о готовности оказать значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы.
- 23 февраля издание Bloomberg со ссылкой на свои источники написало , что страны G7 помогут Украине получить от МВФ кредит на сумму $16 млрд.
- 7 марта в преддверии старта переговорной миссии по расширенному финансированию Шмигаль обсудил новую программу финансирования с директором Европейского департамента МВФ.
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