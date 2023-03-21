Об этом говорится на сайте МВФ.

МВФ достиг соглашения с Украиной о четырехлетнем пакете финансирования на сумму около 15,6 миллиарда долларов. Соглашение стало результатом месяцев переговоров между представителями МВФ и украинскими властями.

"Программа направлена на поддержку политики украинской власти, фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также поддержку текущего постепенного экономического восстановления, одновременно способствуя долгосрочному росту в контексте послевоенного восстановления и пути Украины к вступлению в ЕС", - говорится в сообщении.

Соглашение отражает постоянное обязательство МВФ поддерживать Украину и, как ожидается, поможет мобилизовать масштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины.

Переговоры о рамках финансирования между делегациями Украины и МВФ состоялись 8-15 марта в Варшаве.

После этого решение оно еще должно быть одобрено Исполнительным советом МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).