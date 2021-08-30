Украина и Молдова усилят транспортное сообщение, - Кубраков

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил в Facebook.



"Вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем работаем над решениями, которые дадут толчок для усиления обеих стран", - написал Кубраков.



Так, по его словам, в 2021 году удалось полностью обновить 116 км дороги Р-08, которая является основной составляющей пути из Киева в Кишинев. Следующим этапом налаживания международного коридора является строительство моста.



"Сейчас сообщение между Украиной и Молдовой через реку Днестр в Винницкой области обеспечивается одним мостом, который находится в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач". Новый мост будет построен в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь и Косэуц. В июле было отобран подрядчик, который построит мост в кратчайшие сроки - сейчас идут подготовительные работы", - отметил министр.



Он добавил, что все финансовые обязательства по строительству моста возьмет на себя Украина. Мост станет самым быстрым и комфортным путем между двумя столицами - в обход Приднестровья.



Кроме того, по его словам, приоритетным направлением работы является налаживание железнодорожного сообщения Киев - Кишинев.



Кубраков отметил, что сейчас правительство также разрабатывает возможности усиления сотрудничества в морском, речном и авиационном транспорте.

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