Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Украина и Молдова проводят продуктивную совместную работу на фоне войны, - экс-министр обороны Шалара
Эксклюзив

Украина и Молдова проводят продуктивную совместную работу на фоне войны, - экс-министр обороны Шалара

15 января, 2023 воскресенье
17:13
война с Россией Зеленський и Санду

Украина и Молдова совместно работают на фоне полномасштабного вторжения РФ – от уровня президентов до контактов между министерствами и силовыми структурами

Об этом в эфире Еспресо заявил экс-министр обороны Молдовы Анатолий Шалару.

Он ответил на вопрос, как сотрудничают Молдова и Украина на фоне российской агрессии и возможных провокаций в Приднестровье.

"Я с уверенностью могу сказать, из того, что я знаю и я лично присутствовал на определенных встречах. Идет работа, начиная от уровня президентов и до уровня начальников отделений в министерствах обороны на спецслужбы. У меня были встречи в Киеве с людьми из разных сфер. Они хорошо знают о ситуации в Молдове. Это очень продуктивная работа, которой не было. Благодаря ей стало возможным предотвратить многие случаи провокаций и неправильного понимания событий", - отметил эксминистр.

  • В МВД Молдовы заявили, что 31 октября на территорию страны упала российская ракета, которую якобы сбила украинская ПВО.
  • 5 декабря во время массированного удара РФ по Украине на территорию Молдовы упала ракета, однако в ракете саперы не обнаружили взрывчатых веществ.
  • 14 января после массированного обстрела российскими войсками территории Украины, обломки ракеты на севере Молдовы обнаружила полиция в районе пограничного сектора Ларга.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Молдова
Преднестровье
Читайте также:
Білорусь, Лукашенко
14 января, 2023 суббота
Спецназовцы Беларуси подготовлены к наступлению на Украину, - основатель инициативы силовиков против Лукашенко Азаров
Валерій Герасимов
14 января, 2023 суббота
Герасимов может стать миротворцем в войне против Украины, но для этого нужно снизить роль Путина, - Фейгин
Валерій Герасимов
13 января, 2023 пятница
Отсутствие ракетных обстрелов будет свидетельствовать о том, что Герасимов предложил Путину новый план, - военный эксперт Самусь
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.96
    Покупка 39.96
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 41.97
    Продажа 43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
15 января
18:08
OPINION
Если не Медведчук, то Захарченко...
17:49
Обновлено
Российской ракетой уничтожен целый подъезд многоэтажки в Днепре: по меньшей мере 29 человек погибли, 73 раненых, 12 в тяжелом состоянии, 43 человека в розыске
17:15
Интервью
Путин на 8-м десятке не справится с тем, куда сейчас катится Россия, - Фейгин
17:11
Российская армия увеличила количество кораблей в Черном море до 16, среди них шесть носителей "калибров"
16:57
Стало известно, сколько Мудрык будет зарабатывать в "Челси"
16:56
После обучения в Беларуси на Луганск отправился эшелон с новыми оккупантами и техникой, - Гаюн
16:51
Андрей Медведев (ЧВК Вагнера)
Командир одного из подразделений ЧВК Вагнера сбежал в Норвегию и готов свидетельствовать против Пригожина, - правозащитники
16:41
Аллегрова, Долина, Киркоров, Буйнов, Харатьян, Соседов. Указом Зеленского расширены санкции еще на 198 россиян
16:27
Мудрык за рекордную сумму перешел из "Шахтера" в "Челси"
16:16
Роман Зозуля
Украинский футболист Зозуля впервые сыграл в стартовом составе нового клуба в Испании
16:15
В Белгородской области сдетонировал склад боеприпасов: трое российских военных уничтожены, 13 ранены
16:06
OPINION
Ксенофобия: традиционно российский диагноз
15:38
"Не дадим вовлечь нас в еще один военный конфликт": министр культуры Грузии об отказе передать Украине оружие
15:36
Эксклюзив
В 2022 году бизнес стал поставлять Минобороны на 25–30% товаров больше, - первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Непран
15:02
В Париже пройдет референдум по запрету услуг проката электросамокатов
14:59
Эксклюзив
350 тыс. украинцев встали на учет в службе занятости Германии, - президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Воскобойник
14:37
Джастин Трюдо
"Омерзительно и неприемлемо": канадский премьер Трюдо осудил атаку РФ на Днепр
14:28
Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал Запад не медлить с оружием для Украины
14:16
Эксклюзив
Алексей Арестович
Арестович продвигает нарративы и тезисы Кремля, - эксперт по коммуникациям
14:15
Представительница США стала "Мисс Вселенная 2022"
14:09
OPINION
Мы не верим никому. Если, конечно, они не говорят, что нам нравится
14:01
На российской мине подорвались двое жителей Херсонщины
13:47
Обновлено
В Непале разбился самолет с 72 людьми на борту, по меньшей мере, 40 погибших
13:36
Промоутер назвал дату боя Ломаченко против абсолютного чемпиона мира
13:34
Сопротивление на оккупированных территориях: в Бердянске и Мелитополе распространили украинскую символику
13:28
Приказ об ударе по многоэтажке в Днепре отдал командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин, - InformNapalm
13:09
Умер грузинский актер Вахтанг Кикабидзе
13:00
За месяц россияне выпустили из оккупированных областей только 4 человека, - Федоров
12:48
Эксклюзив
Оккупанты готовятся к наступлению на Запорожском направлении, усиливая свои подразделения, - полковник ВСУ Ерин
12:38
Баскетболист сборной Украины скончался в возрасте 33 лет
12:38
Эксклюзив
ВСУ шаг за шагом продвигаются в сторону Кременной и Сватового, - Гайдай
12:36
Из-под завалов в Днепре спасатели достали женщину
12:36
Мэр оккупированного Энергодара сообщил, что коммунальная сфера города – на грани
12:18
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину придет потепление
12:09
OPINION
Мы останавливали все "переиздания" Орды
12:02
Перед ударом по Днепру там задержали подростков, которые фотографировали ТЭС и звонили "друзьям" в Россию, - СМИ
12:02
Инфографика
Курс валют на 14 января: сколько стоят доллар и евро в обменниках
11:56
Украинские пограничники ударили по оккупантам под Соледаром, - ГПСУ
11:42
Обнаруженная в Молдове часть ракеты имеет 80 кг взрывчатки
11:28
Российские войска обстреляли жилой квартал Херсона: предварительно, два человека получили ранения
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV