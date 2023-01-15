Украина и Молдова проводят продуктивную совместную работу на фоне войны, - экс-министр обороны Шалара
Украина и Молдова совместно работают на фоне полномасштабного вторжения РФ – от уровня президентов до контактов между министерствами и силовыми структурами
Об этом в эфире Еспресо заявил экс-министр обороны Молдовы Анатолий Шалару.
Он ответил на вопрос, как сотрудничают Молдова и Украина на фоне российской агрессии и возможных провокаций в Приднестровье.
"Я с уверенностью могу сказать, из того, что я знаю и я лично присутствовал на определенных встречах. Идет работа, начиная от уровня президентов и до уровня начальников отделений в министерствах обороны на спецслужбы. У меня были встречи в Киеве с людьми из разных сфер. Они хорошо знают о ситуации в Молдове. Это очень продуктивная работа, которой не было. Благодаря ей стало возможным предотвратить многие случаи провокаций и неправильного понимания событий", - отметил эксминистр.
- В МВД Молдовы заявили, что 31 октября на территорию страны упала российская ракета, которую якобы сбила украинская ПВО.
- 5 декабря во время массированного удара РФ по Украине на территорию Молдовы упала ракета, однако в ракете саперы не обнаружили взрывчатых веществ.
- 14 января после массированного обстрела российскими войсками территории Украины, обломки ракеты на севере Молдовы обнаружила полиция в районе пограничного сектора Ларга.
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