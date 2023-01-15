Об этом в эфире Еспресо заявил экс-министр обороны Молдовы Анатолий Шалару.

Он ответил на вопрос, как сотрудничают Молдова и Украина на фоне российской агрессии и возможных провокаций в Приднестровье.

"Я с уверенностью могу сказать, из того, что я знаю и я лично присутствовал на определенных встречах. Идет работа, начиная от уровня президентов и до уровня начальников отделений в министерствах обороны на спецслужбы. У меня были встречи в Киеве с людьми из разных сфер. Они хорошо знают о ситуации в Молдове. Это очень продуктивная работа, которой не было. Благодаря ей стало возможным предотвратить многие случаи провокаций и неправильного понимания событий", - отметил эксминистр.

В МВД Молдовы заявили, что 31 октября на территорию страны упала российская ракета, которую якобы сбила украинская ПВО.

5 декабря во время массированного удара РФ по Украине на территорию Молдовы упала ракета, однако в ракете саперы не обнаружили взрывчатых веществ.

14 января после массированного обстрела российскими войсками территории Украины, обломки ракеты на севере Молдовы обнаружила полиция в районе пограничного сектора Ларга.