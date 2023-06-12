Украина и Молдова построят пограничный мост через Днестр

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министер инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.

Новый мост построят на украинско-молдовской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) – Косеуц (Молдова). Он станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом.

"Сегодняшнее подписание соглашения является практическим продолжением договоренностей, достигнутых в 2021 году президентами Украины и Молдовы. Полномасштабное вторжение внесло коррективы в реализацию проекта, но критическая необходимость развития альтернативных логистических путей делает проект Ямпольского моста безальтернативным", - сказал он.

По словам Кубракова, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья.

Общая длина моста составляет более 1400 м. Он будет иметь две полосы движения с тротуарами с обеих сторон. Проект моста также учитывает стандарты безбарьерности. Для ориентировки лиц с нарушением зрения предусмотрены предупредительные тактильные полосы.