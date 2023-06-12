Украина и Молдова построят пограничный мост через Днестр
Правительства Украины и Молдовы подписали соглашение о строительстве автомобильного моста через Днестр в районе населенных пунктов Ямполь – Косеуц
Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министер инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.
Новый мост построят на украинско-молдовской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) – Косеуц (Молдова). Он станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом.
"Сегодняшнее подписание соглашения является практическим продолжением договоренностей, достигнутых в 2021 году президентами Украины и Молдовы. Полномасштабное вторжение внесло коррективы в реализацию проекта, но критическая необходимость развития альтернативных логистических путей делает проект Ямпольского моста безальтернативным", - сказал он.
По словам Кубракова, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья.
Общая длина моста составляет более 1400 м. Он будет иметь две полосы движения с тротуарами с обеих сторон. Проект моста также учитывает стандарты безбарьерности. Для ориентировки лиц с нарушением зрения предусмотрены предупредительные тактильные полосы.
- О планах Украины усилить автомобильное и транспортное сообщение с Молдовой министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков говорил еще в 2021 году.
- Министр напомнил, что в апреле правительства двух стран подписали протокол об упрощении контрольных процедур железнодорожного транзита грузов с пунктом отправления и пунктом назначения Украины или Молдовы.
- Также было договорено о введении проезда без остановки по территории Украины между пунктами пропуска "Фрикацей - Этулия" и "Рени - Джурджюлешть", что будет способствовать увеличению объема грузов, перевозимых по железной дороге.
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