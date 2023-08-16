Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что на 2021-2027 годы России и Беларуси планировали выделить средства по инструменту соседства, развития и международного сотрудничества в рамках программы Interreg NEXT. Теперь эти средства будут направлены на реализацию таких же проектов в Украине и Молдове.

После полномасштабного российского вторжения в Украину и санкций ЕС Россию и Беларусью решили исключить из программы, а сотрудничество – приостановить. Это привело к перераспределению 26 миллионов евро в поддержку программ сотрудничества с Украиной и Молдовой. Это решение таким же образом перераспределяет остаток финансирования за период 2021-2027 годов.

"Решение отменить первоначально предполагаемое сотрудничество с Россией и Беларусью из-за наших программ Interreg является результатом жестокой войны России против Украины. Я рада, что средства, которые мы изначально планировали на это сотрудничество, теперь пойдут в пользу программ ЕС с Украиной и Молдовой. Это поможет укрепить сотрудничество между регионами ЕС и местными заинтересованными сторонами с украинскими и молдавскими партнерами", - сказала комиссар по сплоченности и реформам Элиза Феррейра.

Таким образом, средства будут направлены на поддержку программы "Пути солидарности" и развитие трансграничного транспортного сообщения, обеспечение услуг здравоохранения, образовательные и исследовательские проекты, схемы социальной интеграции, а также усиление институциональной способности органов государственной власти.

В Еврокомиссии отмечают, что участие в программах Interreg также приносит преимущества административному потенциалу и опыту обеих стран в управлении и реализации фондов ЕС.

Кроме того, Комиссия решила, что регионы Финляндии, Эстонии, Латвии и Польши, которые должны принимать участие в программах сотрудничества с Россией и Беларусью, могут участвовать в других действующих программах Interreg.

Помощь Украине от ЕС

Ежемесячно Европейский Союз с начала полномасштабного вторжения выделяет макрофинансовую помощь для Украины.

25 апреля Европейский Союз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро.

Также Совет Европейского Союза 5 мая принял решение выделить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках Европейского фонда мира.

Еще одной помощью от ЕС стал 23 мая новый транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро, который Еврокомиссия выделила Украине. Денежные средства были направлены на выплату зарплат, пенсий и ремонт критической инфраструктуры.

Также пособием был пакет санкций против России, предусматривающий устранение лазейок, помогающих оккупантам обходить ранее наложенные ограничения. Его послы ЕС согласовали 21 июня.

Впоследствии Европейский Союз перечислил Украине еще 1,5 млрд. евро макрофинансовой помощи для поддержки госуслуг и инфраструктуры страны.

3 июля в фонд Украины поступил второй транш от Международного валютного фонда – сумма помощи составила $890 млн.

А также во вторник, 25 июля, Европейский Союз выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд. евро.