Украина и Международный банк реконструкции заключили соглашения на $411 млн
Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашения о развитии высшего образования и повышении устойчивости энергосистем на сумму $411 млн
Об этом передает правительственный портал.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде провели встречу, где обсудили продолжение двустороннего сотрудничества.
Во время встречи стороны заключили два соглашения:
- Договор гарантии (Украина - Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, действующий от имени Фонда чистых технологий (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЗАО "Укргидроэнерго");
- Соглашение о займе (Проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.
Так, $200 млн будут направлены на развитие высшего образования в Украине
В свою очередь, $211 млн будут направлены на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.
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