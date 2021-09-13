Украина и Международный банк реконструкции заключили соглашения на $411 млн

Об этом передает правительственный портал.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде провели встречу, где обсудили продолжение двустороннего сотрудничества.

Во время встречи стороны заключили два соглашения:

Договор гарантии (Украина - Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, действующий от имени Фонда чистых технологий (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЗАО "Укргидроэнерго");

Соглашение о займе (Проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

Так, $200 млн будут направлены на развитие высшего образования в Украине

В свою очередь, $211 млн будут направлены на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.

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