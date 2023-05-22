Украина и Марокко обсудят упрощение визового и торгового режимов
Глава МИД Дмитрий Кулеба посетил Марокко, где провел встречу с министром иностранных дел Нассером Буритой – чиновники договорились обсудить упрощение визового и торгового режимов между странами
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.
Сообщается, что это упрощение необходимо для того, чтобы определить перспективные направления экономического взаимодействия, увеличить объемы торговли и оживить прямые контакты бизнеса.
Отмечается, что это первый визит министра иностранных дел Украины в Марокко с момента установления дипломатических отношений в 1992 году.
"Украину и Марокко объединяет многолетняя история дружбы и взаимного уважения. Марокко поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Марокканское студенческое сообщество является одним из крупнейших иностранных сообществ в Украине. Украинская пшеница является одной из традиционных составляющих марокканского хлеба. Сегодня мы открыли двери, которые ведут к новым возможностям для наших государств, бизнеса и граждан", – сказал Кулеба.
Кроме того, Бурита подтвердил намерение Марокко возобновить работу посольства в Киеве, а Кулеба пригласил министра посетить Украину.
Главы МИД также обсудили формулу мира президента Зеленского, Кулеба пригласил Марокко присоединиться к ее реализации.
- Делегация лидеров шести африканских стран намерена в июне посетить Киев и Москву в рамках предложенной "мирной инициативы" для завершения войны.
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