Украина и Марокко обсудят упрощение визового и торгового режимов

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что это упрощение необходимо для того, чтобы определить перспективные направления экономического взаимодействия, увеличить объемы торговли и оживить прямые контакты бизнеса.

Отмечается, что это первый визит министра иностранных дел Украины в Марокко с момента установления дипломатических отношений в 1992 году.

"Украину и Марокко объединяет многолетняя история дружбы и взаимного уважения. Марокко поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Марокканское студенческое сообщество является одним из крупнейших иностранных сообществ в Украине. Украинская пшеница является одной из традиционных составляющих марокканского хлеба. Сегодня мы открыли двери, которые ведут к новым возможностям для наших государств, бизнеса и граждан", – сказал Кулеба.

Кроме того, Бурита подтвердил намерение Марокко возобновить работу посольства в Киеве, а Кулеба пригласил министра посетить Украину.

Главы МИД также обсудили формулу мира президента Зеленского, Кулеба пригласил Марокко присоединиться к ее реализации.