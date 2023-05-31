Украина и Литва подписали соглашение о взаимном признании и упрощенном обмене водительских удостоверений
31 мая министры внутренних дел Украины Игорь Клименко и Литвы Агне Билотайте подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений
Об этом информирует МВД Украины .
Предполагается, что переехавшие в Литву украинцы смогут обменять свое национальное водительское удостоверение без сдачи экзаменов.
Соответственно также граждане Литвы, постоянно проживающие в нашей стране и имеющие литовский документ о праве управлять автотранспортом, смогут обменять его на украинский, тоже без экзаменов.
"Соглашение имеет целью урегулировать вопросы взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан Украины и Литвы, которые переезжают на постоянное проживание в государство другой стороны по упрощенной процедуре", - сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.
Сообщается, что для обмена необходимо предоставить документ, подтверждающий постоянное место жительства в стране, оригинал водительского удостоверения и действительную медицинскую справку.
- 23 мая услуга обмена и восстановления водительского удостоверения стала доступной в Дии. Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Е-удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины.
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