Об этом информирует МВД Украины .

Предполагается, что переехавшие в Литву украинцы смогут обменять свое национальное водительское удостоверение без сдачи экзаменов.

Соответственно также граждане Литвы, постоянно проживающие в нашей стране и имеющие литовский документ о праве управлять автотранспортом, смогут обменять его на украинский, тоже без экзаменов.

"Соглашение имеет целью урегулировать вопросы взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан Украины и Литвы, которые переезжают на постоянное проживание в государство другой стороны по упрощенной процедуре", - сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Сообщается, что для обмена необходимо предоставить документ, подтверждающий постоянное место жительства в стране, оригинал водительского удостоверения и действительную медицинскую справку.