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Украина и Канада совместно построят космодром под украинские ракетоносители "Циклон 4М", - Уруский

19 октября, 2021 вторник
20:23
Наука

Украина и Канада построят в канадской провинции Новая Скотия космодром для запуска аппаратов на украинских ракетоносителях "Циклон 4М"

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"В настоящее время решены все бюрократические вопросы с обеих сторон и уже в конце 2021 года в канадской провинции Новая Скотия начнется строительство стартового комплекса для запусков космических аппаратов на украинском ракетоносителе "Циклон 4М ". 19 октября с президентом и главным исполнительным директором канадской компании Maritime Launch Services LTD Стивом Матье обсудили детали реализации этого амбициозного проекта, в котором также принимают участие отечественные предприятия "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля" и "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова", - написал Уруский .

Вице-премьер также добавил, что Стив Матье сообщил об имеющихся предварительных договоренностях с компаниями из США по запуску их спутников украинскими ракетами-носителями "Циклон-4М", а первый запуск планируется ориентировочно на конец 2023 года.

"Реализация отдельных аспектов украинско-канадского проекта  "Циклон-4М" предусмотрена Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2021-2025 годы, принятие которой ожидается в ближайшее время в Верховной Раде Украины. В частности, планируется создание маршевого двигателя РД-870 тягой 80 тс и его дальнейшее использование в качестве маршевого для первой ступени указанной ракеты-носителя", - отметил Уруский.

По мнению вице-премьера, создание на коммерческой основе стартового комплекса для запусков космических аппаратов в Канаде и использования на нем украинских ракет-носителей будет способствовать выходу Украины на рынки услуг по выведению космических аппаратов на околоземную орбиту.

  • Напомним, ранее глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявил, что Украина в течение 5 лет планирует воплотить проект по созданию отечественной космической ракеты, которую запустят из акватории Атлантического или Индийского океана.
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