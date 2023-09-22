Украина и Канада подписали обновленное Соглашение о свободной торговле

Об этом сообщает Укринформ .

Церемония подписания прошла 22 сентября в Оттаве. В расширенное соглашение включены дополнительные позиции по либерализации инвестиций и торговли, в частности экспорта услуг.

Также предусмотрено расширение действия соглашения на товары, составляющие Евросоюз, Великобританию и Израиль.

Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу 1 августа 2017 года. Она позволила упразднить или снизить импортные пошлины на большинство товарных позиций. При заключении соглашения было договорено, что в будущем он будет расширен.

В присутствии Зеленского и Трюдо был подписан Меморандум о сотрудничестве между ЧАО "Укргидроэнерго" и канадской компанией AECON по сотрудничеству в строительстве гидроэлектростанций в Украине. Он предусматривает проработку возможного участия AECON в строительстве Каневской ГАЭС и восстановлении уничтоженной россиянами Каховской ГЭС.