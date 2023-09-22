Украина и Канада подписали обновленное Соглашение о свободной торговле
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо подписали обновленное Соглашение о свободной торговле между странами
Об этом сообщает Укринформ .
Церемония подписания прошла 22 сентября в Оттаве. В расширенное соглашение включены дополнительные позиции по либерализации инвестиций и торговли, в частности экспорта услуг.
Также предусмотрено расширение действия соглашения на товары, составляющие Евросоюз, Великобританию и Израиль.
Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу 1 августа 2017 года. Она позволила упразднить или снизить импортные пошлины на большинство товарных позиций. При заключении соглашения было договорено, что в будущем он будет расширен.
В присутствии Зеленского и Трюдо был подписан Меморандум о сотрудничестве между ЧАО "Укргидроэнерго" и канадской компанией AECON по сотрудничеству в строительстве гидроэлектростанций в Украине. Он предусматривает проработку возможного участия AECON в строительстве Каневской ГАЭС и восстановлении уничтоженной россиянами Каховской ГЭС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.51 Покупка 37.51Продажа 38.26
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное