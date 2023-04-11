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Украина и Канада подписали обновленное и расширенное Соглашение о свободной торговле

11 апреля, 2023 вторник
22:33
Экономика

Украина и Канада объявили о завершении переговоров по заключению обновленного Соглашения о свободной торговле между двумя странами – этот документ заменит предыдущее соглашение, действовавшее с 2017 года

О завершении переговоров главы правительств двух стран заявили во время визита Дениса Шмыгаля в Канаду, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Основными отличиями нового соглашения станет то, что в дополнение к отмене тарифов Украина и Канада расширяют возможности для предприятий, имеющих не только украинскую, но и иностранную составляющую в своей продукции.

"Будут отменены тарифы также на украинские товары, которые имеют составляющие происхождением из ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Израиля. Это должно поощрить создание производственных цепей, сделает расположение производства в Украине более привлекательным для иностранных инвесторов, которые планируют поставлять свои товары на канадский рынок", – объяснила первый вице-премьер-министр, министерша экономики Украины Юлии Свириденко

Важным элементом соглашения станет то, что оно будет позволять сторонам все, что не запрещено.

"Соглашение не регулирует, что разрешено, а наоборот – тщательно выписывает исключения из полной свободы предоставления услуг. И делаем это так, чтобы все регулирование было максимально прозрачным, четким и предсказуемым", – отметила Свириденко.

Отдельно были прописаны гарантии для инвесторов, а также система защиты инвестиций, основанная на самых современных правовых инструментах.

Один из разделов включает Соглашение о цифровой торговле, которое очерчивает все основные свободы в этой сфере. Это второе соглашение о цифровой торговле, которое уже подписала Украина. Первая была заключена с Великобританией в январе этого года.

Такие цифровые соглашения ориентированы прежде всего на предотвращение появления барьеров в будущем и должны снизить препятствия для украинского бизнеса в участии в глобальной цифровой торговле.

Кроме того, новое соглашение регулирует финансовые услуги, временный въезд для деловых лиц, телекоммуникации, торговлю и гендер, торговлю и малые и средние предприятия, а также торговые вопросы и коренные народы.

Новое соглашение также будет включать обновленные главы о правилах и процедурах происхождения, конкурентной политике, монополиях и государственных предприятиях, государственных закупках, окружающей среде, работе, разработке и администрировании мероприятий и прозрачности, противодействии коррупции и ответственному бизнес-поведению.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой должно помочь Украине заключить подобные соглашения с другими странами.

  • Напомним, 11 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмигаль прибыл в Канаду с рабочим визитом и провел встречу с коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером страны Христей Фриланд.
  • Государственный бюджет Украины получил от Канады 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд) в рамках льготного кредитования. Отмечается, что кредит предоставляется на 10 лет, а его процентная ставка составляет 1,5% годовых.
  • Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила , что Украине необходимы долгосрочные гарантии безопасности и после победы, ведь Россия останется ее агрессивным соседом.
  • Канада объявила о дополнительной военной помощи Украине, включающей передачу десятков тысяч штурмовых винтовок, пулеметов и миллионов патронов.
Канада
Денис Шмыгаль
помощь Украине
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